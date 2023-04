Research4u

Ich habe 15 Jahre Erfahrungen mit der fundamentalen Aktienanalyse. Mit dem Ansatz vom Value Investing möchte ich auf Sicht der nächsten Jahrzehnte die Rendite vom weltweiten Aktienmarkt (Benchmark) deutlich übertreffen. Es wird angestrebt, dass Anleger in meine Wikifolio‘s auf Sicht mehrerer Jahr(zehnte) ein beträchtliches Vermögen aufbauen können: Die reale Mindestrendite (real d.h. nach Inflation) die im Jahresdurchschnitt angestrebt wird, liegt bei 7% p.a.. Eine regelmäßigen Investition von 2‘000 pro Monat in meine Wikifolio‘s würde somit bereits auf 1‘000‘000 nach 20 Jahren ansteigen. Disclaimer: Es handelt sich um eine nicht garantierte Mindestrendite. Ich verfüge über einen Masterasbchluss in Wirtschaftswissen an der Universität Basel und mehrjährige Berufserfahrung im Banking. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre