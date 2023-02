An der Börse bin ich seit 2015 aktiv, also mittlerweile 8 Jahre lang ununterbrochen. Auf meinem Weg konnte ich sehr viele Erfahrungen sammeln, sowohl im kurzfristigen als auch längerfristigen Bereich. Diese umfassen großteils den Handel von Aktien und Aktienindizes. Zusätzlich habe ich mir Wissen über Kurse und Bücher angeeignet, was ich auch weiterhin tue. Trotz meiner Leidenschaft zum Börsenhandel habe ich begriffen, dass Emotionen hier falsch am Platz sind und oft knallharte Entscheidungen getroffen werden müssen. Auf diese Weise habe ich noch nie ein Konto geplättet. Außerdem bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass die schnellen Gewinne oft nur von kurzer Dauer sind. Deshalb lege ich den Fokus auf Kapitalerhalt und Wahrscheinlichkeiten, um vom Compound Interest (Zinseszins) stetig zu profitieren! Mein Ziel ist es, mir ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit aufzubauen und selbst für meine Pension die Verantwortung zu übernehmen. Dabei möchte ich auch anderen helfen und mein Wissen nun auch auf diese Weise weitergeben! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre