Robert Eichhoff

Im Alter von zwölf Jahren habe ich mein erspartes Taschengeld zum ersten mal investiert, in eine deutsche Staatsanleihe. Damals konnte man damit noch Zinsen von acht Prozent im Jahr vereinnahmen. Mit 16 Jahren begann ich in Aktien und Fonds zu investieren. Etwas später startete der Boom um den Neuen Markt, der dann mit dem Platzen der so genannten Dotcom-Blase endete. Wie viele andere erzielte ich zu Beginn dieser Phase große Gewinn, welche ich jedoch später zum Teil wieder abgeben musst. Diese Zeit live miterlebt zu haben, sehe ich als wertvolle Erfahrung für meine weitere Börsen-Karriere. Meinem Interesse für Börse und Wirtschaft folgend studierte ich Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Augsburg und Madrid. Praktika absolvierte ich u.a. in der Wertpapierhandelsabteilung der Bayerischen Landesbank und bei einer unabhängigen Vermögensberatung. Noch während des Studiums machte ich mich als unabhängiger Finanzberater selbstständig. Seit 2009 konnte ich mehrere Platzierungen als Top-100-Finanzberater in Deutschland erreichen. 2019 gründete ich die Fünf Sterne Vermögen GmbH (www.fuenf-sterne-vermoegen.de). Deren Slogan lautet „Wir gewinnen, wenn Sie gewinnen.“. Das bedeutet, dass wir als einer von wenigen Vermögensberatern unseren Kunden anbieten, nur dann etwas an einer Beratung zu verdienen, wenn sie dadurch Gewinne erzielen. So kann sich jeder Kunde sicher sein, dass seine Interessen zu 100 Prozent im Mittelpunkt der Beratung stehen. Dass wir am 18. März 2020 dazu geraten haben, langsam wieder in die Aktienmärkte einzusteigen, gehört zu den vielen erfreulichen Leistungen für unsere Kunden. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Der Trader des wikifolios ist nicht die Fünf Sterne Vermögen GmbH, sondern die Privatperson Robert Eichhoff. Das wikifolio stellt keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren und keine Anlageberatung dar. Eine solche kann gerne bei Fünf Sterne Vermögen (re@fuenf-sterne-vermoegen.de) angefragt werden (jedoch keine Beratung zu wikifolio). mehr anzeigen

