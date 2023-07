Beruflich bin ich im technischen Vertrieb tätig. Ich investiere seit dem Jahr 1999 in das gesamte Wertpapieruniversum und konzentriere mich schon seit einigen Jahren mit einem wesentlichen Depotanteil auf die Altersvorsorge, mit der Zeit haben Wikifolios einen immer größeren Anteil an meinem Depot eingenommen und den einen oder anderen Fonds verdrängt - dies inspirierte mich dazu ein Dachwiki anzulegen. Hinweis: In die im Wiki enthaltenen Werte bin ich selbst investiert. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität