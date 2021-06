Rainer Laux

ERFAHRUNG: Seit über 25 Jahren. Habe versucht meine eigenen Ideen in letzter Zeit mit und in meinen eigenen wikifolios umsetzen. Meine wikifolios versuche ich, in den überwiegenden Fällen, möglichst einfach, übersichtlich und mit längerem Anlage-Horizont zu gestalten. Dies soll vor allem der Sicherheit, und damit der Stabilität, der Geldanlage und der möglichst kontinuierlichen und positiven Weiterentwicklung meiner wikifolios nützlich sein. Ich bevorzuge bei meinen wikifolios meistens Anlagemöglichkeiten, die sich "relativ unabhängig" von den Gegebenheiten in der EU und in den USA entwickeln. Die Aktien können trotzdem in den USA und weiteren EU-Ländern gelistet sein. Für die Anlageentscheidungen werden vor allem Fundamentaldaten, Finanz-Nachrichten und Chartanalysen genutzt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre