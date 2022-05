Hallo, mein Name ist Sascha Strauß und bin 34 Jahre alt. Ich investiere seit 2008 in passive und aktive Fonds. Seit 2019 investiere ich mit sehr viel Engagement und Freude in Einzeltitel. Ich bin ein langfristig orientierter Investor der ausschließlich in Qualitätsunternehmen weltweit investiert. Hauptberuflich bin ich Unternehmer im Finanzsektor. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre