Ich Idee mit Aktien Geld zu verdienen habe ich seit 2 Jahren. Der Input kam von meinem Vater, da er schon Jahrelange Erfahrung darin hat. Ich selbst bin seitdem mehrmals am Tag auf Aktien-News Plattformen unterwegs, auf der Suche nach neuen Potenziellen aufsteigenden Märkten. Am Beginn bin ich auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten, ich habe dadurch schnell gelernt und früh Gewinne eingefahren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre