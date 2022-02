Sebastian König

Zum "Spekulationsgeschäft", wenn man es denn so nennen mag, kam ich im Jahr 2014. Damals widmete ich mich hauptsächlich dem Thema Sportwetten. Klingt erstmal dubios, ist es aber nicht. Zuerst galt es herauszufinden, ob es überhaupt möglich ist, in in diesem Geschäft langfristig Geld zu verdienen oder ob der Buchmacher immer der Gewinner ist. Das Ergebnis war eindeutig. Beides stimmte. Der Buchmacher gewinnt zwar immer, allerdings kann man sich durch gezieltes backtesten mit einem Longshot-Bias tatsächlich ein gutes Einkommen erwirtschaften. Ähnlich wie beim Poker, handelt es sich beim Wetten mehr oder weniger um Stochastik (Wahscheinlichkeitstheorie & Statistik). Durch die Corona-Krise wurde jedoch der gesamte Markt durcheinander gewirbelt. Die Margen der Buchmacher gingen deutlich nach oben und die Sportereignisse wurden durch diverse Veränderungen willkürlicher (keine Zuschauer, 5 Auswechslungen, Videoschiedsrichter, etc...). Meine gewinnbringenden Strategien wurden dadurch komplett über den Haufen geworfen, da sie sich ausschließlich an vergangenen Ereignissen orientierten. Da kam die Börse ins Spiel. Ich adaptierte meine Erfahrungen vom Sportwettenmarkt an die Börse und bildete mich weiter. Ähnlich wie bei Value-Wetten auf Sportereignisse, liegt mein Fokus an der Börse auf unterbewerteten, qualitativ hochwertigen und relativ sicheren Aktien, welche im Preis kontinuierlich steigen (siehe Handelsidee). Unter Sportwettern gibt es das Mantra: "You have losing days, you have losing weeks, and you have losing months. But you have never losing years..." Dieses Motto soll mich nun an der Börse weiter begleiten... mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre