serendipity

Mein Zugang zur Wertpapierveranlagung und zum Trading ist es einen Teil eines Hypothekarkredits einer Immobilie in ein Wertpapierdepot zu investieren und damit den gesamten Kredit rückzuführen. Dies ist teilweise durch Vermehrfachung des Depotswerts gelungen. Meine größten Erfolge mit Wertpapieren hatte ich: 1.) im Jahr 2008 während der Finanzkrise als ich die Wandelanleihen 7-14 und 7-17 der IMMOFINANZ AG um etwa 10 % ihres Nominales aufkaufte. Dies wurde von Brancheninsidern später als Jahrhundertchance bezeichnet. 2.) im Juni 2012 nach dem Griechenland-Bankrott mit dem Aufkauf von griechischen Staatsanleihen nach der Umschuldung auch um etwa 10 % 3.) im April 2020 mit NIKOLA, die sich auch bereits vermehrfacht haben. Mit Hebelprodukten habe ich erst nach der Marktkorrektur im März 2020 begonnen, was rückblickend betrachtet ein historisch sehr günstiger Einstiegszeitpunkt war. Mein Ziel ist es selbst ein Internet-Unternehmen aufzubauen und an die Börse zu bringen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre