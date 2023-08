Hallo liebe Investoren, meine erste Berührung mit dem Aktienmarkt hatte ich Mitte der 90er Jahre, als ich als Gymnasiast beim Börsenspiel der lokalen Volksbank mit dem 4. Platz die Klassenkasse aufbessern konnte. Vom Börsenfieber gepackt, fing ich an im realen Leben zu investieren und reifte an so manchen schmerzhaften Erfahrungen die ich im Laufe der Jahre erlebt habe. Um 3 zu nennen: - die erste Gewinnwarnung von Nokia - der Zusammenbruch des Neuen Marktes - 9/11 Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und arbeite Hauptberuflich in der Automobilindustrie. Unter meinem Profil werdet ihr mehrere Portfolios finden, die unterschiedliche Strategien verfolgen. Aus einem Hobby heraus entstanden möchte ich aufzeigen wie man, ohne Finanzprofi zu sein oder täglich Stunden mit dem Lesen von Geschäftsberichten oder Börsennachrichten zu verbringen, als "Nebenjob-Investor" an der Börse agieren kann. Ich freue mich wenn ihr mich bei diesem Experiment begleitet. Viele Grüße Sebastian Topuz mehr anzeigen

