Hi, Ich bin Shaggy und bin bereits schon mehrere Jahre investiert unterwegs und versuche immer mal wieder was neues aus um persönlich "up to date" zu bleiben und meine Ziele zu bereichern sprich im Gesamtpaket zu "diversifizieren". Wichtig zu erwähnen ich bin nicht Profi, ich bin 100% Arbeitstätig, jedoch 120% Wirtschaftsinteressiert. Meine Anlagenhorizonte sind klar definiert. Langfristige und risikoarme Strategie um meine zukünftige Rente zu sichern sprich in Frühpension zu gehen. Mittels FinTec- / Crowdlending-Investitionen plane ich meine Alltagsgeschäfte (kurzfristig), mit linearem wöchentlichem CashTransfer an einen RoboAdviser um meine Überschüsse nachhaltig anzulegen. Mit ca. 5% meines Vermögens in strukturierte Produkte (Freud und Leid). Die aktuelle Wirtschaftslage geopolitisch, Pandemie, abhängige Wirtschaftsketten, Klimawandel, Digitalisierung uvm. bring an unsere Gesellschaft beachtliche Herausforderungen. Ich beobachte sequenziell Faktoren mit Blockaden und Hemmnisse welche nach meinem Empfinden bei individueller Stabilisierung mittels grosser Nachfrage- sprich Bewertungskorrektur (kann positiv als auch negativ sein) innert kurzer Zeit das geplante Resultat bringt. Ich freu mich auf diese gemeinsame Wertentwicklung, ich werde investiert sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre