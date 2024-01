Fabian Gaumann Gaumann

Seit 2018 bin ich mit einem Depot an der Börse aktiv und setze dabei primär auf Aktien. Hierbei fasziniert mich besonders die Grundidee, sich mit seinem Kapital an der (Welt)wirtschaft beteiligen und somit passives Einkommen generieren zu können. Erste Berührungen mit dem Thema Börse hatte ich in meiner Kindheit in den 2000ern, wenn mein Vater wieder die Börsenkurse bei NTV im Videotext überprüfte. Zugegeben, damals fand ich das Thema noch nicht so spannend und verstand es auch nicht: Wenn der nominelle Kurs einer Aktie besonders hoch ist, dann muss sie doch auch besonders "teuer" und "gut" sein.... Mit zunehmendem Alter und auch über das Taschengeld hinausgehendem Finanzierungsbedarf, begann ich mich dann aber doch immer mehr für das Konzept Börse und Aktie zu interessieren: Zunächst durch die verbreitete Startliteratur wie "Börse Online" oder "Focus Money", später aber auch durch bekannte Youtube Finanzkanäle wie "Finanzfluss", "Mission Money" oder andere. Besonders lehrreich und interessant fand ich aber immer den Blick auf das Gesamtbild, weg vom täglichen Hin und Her und so habe ich vermehrt Literatur gesucht, die sich mit langristig erfolgreichen Strategien und Konzepten für den finanziellen Erfolg und die Kapitalbildung beschäftigt. Sei es "Rich Dad Poor Dad"; "A Random Walk Down Wall Street"; "What Works On Wall Street" oder "The Little Book That Beats The Market". Hierbei war es nicht mein Ziel den "Heiligen Gral des Investierens" zu finden, sondern aus jedem Thema neue Erkenntnisse und Ansätze zu ziehen und diese zu einer eigenen Strategie zu verbinden. Meine Strategie habe ich hierbei in drei große Themenbereiche bzw. Faktoren unterteilt, die meiner Meinung nach in Kombination langfristig den Markt schlagen werden: Trend, Bewertung und Wachstum der Aktien. Somit kombiniere ich charttechnische und fundamentale Kriterien. Die Aktien wähle ich hierbei nach einem Punkte- und Scoringsystem aus. Meine Strategie ist hierbei bei der Aktienauswahl auf einen 1-Jahreshorizont ausgelegt, nach der eine Neuauswahl und ein Rebalancing der Aktien und der Aktienquote stattfindet. Durch mein Wikifolio will ich auch anderen die Möglichkeit geben, meine Strategie zu verfolgen bzw. durch den Austausch mit anderen Anlegern auch weiterhin neues Wissen aufbauen. Bei Interesse soll zukünftig auch die Möglichkeit bestehen, das Wikifolio investierbar zu machen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre