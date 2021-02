Sebastian Linnert

Investment in Aktien seit 1990, beschäftige mit also schon lange damit. Ich favorisiere den Value Ansatz, was sicher auch damit zu tun hat das ich an der Columbia University meinen MBA gemacht habe und dazu die Vorlesungen hatte ... Ich schaue weltweit und schaue auch im wesentlichen vielversprechenden Technologiewerte und/oder nach Dividenden zahlenden Werten. Naturgemäß investiere ich privat und verwalte mein eigenes Portfolio ... "Sollte der Lizenzgeber Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst handeln oder beabsichtigen zu handeln, hat er dies gegenüber der Gesellschaft unverzüglich bekanntzugeben und auf wikifolio.com zu veröffentlichen." - Das habe ich hiermit getan. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre