Smart1nvestment

Hallo zusammen, mittlerweile bin ich seit mehreren Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv und durfte die ein oder anderen Besonderheiten dieses Marktes sowohl wohltuend als auch schmerzhaft erfahren. In Folge meines Studiums habe ich mich zunehmend mit der komplexen und zeitaufwendigen Materie umfassender Fundamentalanalysen befasst. Hierzu habe ich mir selbst eine Art Analyse-Tool, basierend auf aktueller Fachliteratur sowie eigener Expertise, erstellen können. Auf dessen Basis, führe ich regelmäßig Aktienanalysen zu ausgewählten Unternehmen durch. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei durch Beobachtungen des Marktgeschehens, mögliche zukünftige Trends, Aktienscreening oder mediale Präsenz. Je nach Ergebnis meiner Fundamentalanalysen, füge ich das Aktienunternehmen zu meinem Portfolio hinzu oder nicht. Jede Analyse nimmt dabei knapp zwei Wochen in Anspruch, da ich dies alles neben meinem Job im Finanzbereich eines deutschen Automobilherstellers praktiziere. Ein tiefer Detaillgrad in meiner Analyse ist für mich dabei von sehr großer Bedeutung. Zusätzlich verfolge ich stets neue, junge aufstrebende Aktienunternehmen, für die sich eine fundierte Analyse mit entsprechenden Prognosezeiträumen noch nicht anbietet. Dabei setze ich meinen Schwerpunkt auf vorhandenes Potenzial, zukünftig zunehmend Marktanteile zu gewinnen sowie auf der Entwicklung des branchenspezifischen Marktwachstums. Meine Anlagestrategie ist dabei ganz klar auf Langfrsitigkeit ausgerichtet. Mit der Kombination einzelner Aktienwerte mit ETFs, Rohstoffen sowie Anleihenpapieren (jedoch geringere Anteile), möchte ich ein möglichst diversifiziertes Portfolio kreieren, das auch unter schlechtem Marktumfeld bestmöglich performt. Bei jeglichen Anregungen oder Fragen zu meinem Portfolio - sowie bei Fragen zu meinen Analysen, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ich freue mich auf deine Mitteilungen und auf einen gemeinsamen Austausch. Herzlichen Dank und viel Erfolg beim Investieren!! mehr anzeigen

