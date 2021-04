SmarterMoney

Hi! Mein Name ist Maximilian. Ich beschäftige mich nun schon seit einigen Jahren mit der Börse. In meiner Freizeit betreibe ich leidenschaftlich gern das Management meines eigenen Depots und habe aus dieser Begeisterung heraus nun auch wikifolios aufesetzt, die der Anlagestrategie entsprechen, die ich auch privat verfolge (nicht zu 100% identisch, da nicht alle Werte auf L&S handelbar sind). Ich kombiniere gerne verschiedene Anlagestile, um auf die jeweiligen Marktlagen reagieren zu können. Ich setze dabei auf stabile Value Aktien oder Aktien mit geringer Korrelation zum Gesamtmarkt als Stabilitätsanker, wie auch auf spannende Growthwerte und interessante Small Cap Stories mit viel Potenzial. Mein übergeordnetes Ziel ist es, das Risiko nach unten gering zu halten über eine angemessene Diversifikation (auch über Asset Klassen hinweg) mit gleichzeitig großem Upside Potenzial. Risikomanagement betreibe ich über die Größen der einzelnen Positionen, sowie über eine variable Cash Quote (Zielgröße 10-20%, im Ausnahmefall auch höher). Für die Pflege der wikifolios und meines eigenen Depots verwende ich im Schnitt zwischen 10 und 15 h pro Woche. Mein Anlagehorizont ist dabei mittel- bis langfristig (mehrere Monate bis Jahre). Ich bin kein Daytrader, allerdings auch kein reiner Buy & Hold Anleger. Bei Fragen oder Anregungen bin ich zum Beispiel über Linkedin kontaktierbar (Maximilian Haas). Auf gute Investments! Disclaimer: Die hier dargestellten Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Dementsprechend übernehme ich für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier dargestellten Informationen treffen und deren Folgen, keine Haftung. Offenlegung: Ich kann privat Long oder Short Positionen der in den wikifolios vorgestellten und gehandelten Aktien und Zertifikate halten. Ich agiere und handle auf der wikifolio Plattform als Privatperson. mehr anzeigen

