Oliver Spanier

Die Wikifolio Plattform bietet mir die Möglichkeit, abseits des beruflichen Alltags, meine Handelsideen in Form von fiktiven Trades in meinem Wikifolio-Musterdepot darzustellen. Mein persönlicher Anspruch dabei ist, dass auch meine fiktiven Trades und Handelsideen, jederzeit den Anforderungen an ein vernünftiges Money- und Risikomanagement gerecht werden. Mein Wikifolio Ansatz ist rein technisch und systematisch angelegt und soll klaren Regeln folgen. Mir ist es egal ob der Markt steigt oder fällt, da meine Handelssystematik in beide Richtungen Signale liefert. Fundamentaldaten, Expertenmeinungen oder Analystenempfehlungen fließen nicht in die Entscheidungsfindung ein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre