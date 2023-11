Peter Marosevic

Ich habe seit über 20 Jahren Erfahrung im Wertpapierhandel. Nachdem ich anfänglich nur mäßigem Erfolg hatte (habe mich u.a. von Banken und Finanzberatern beraten lassen), habe ich beschlossen, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Seit mind. 8 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Materie, wenn es die Zeit zulässt, fast täglich. Die Börse ist pure Leidenschaft für mich. Inspiriert wurde ich hauptsächlich von den Büchern von Warren Buffet, Benjamin Graham, Napoleon Hill oder auch Ken Fisher und Beate Sander. Ich habe mir zum Ziel erklärt, dass grundsätzlich nur Aktien jener Unternehmen in Erwägung gezogen werden, die eine hohe Profitabilität, ein nachhaltiges Wachstum und ein geringes unternehmerisches Risiko aufweisen. Also Qualitätsaktien, die man guten Gewissens für einen langfristigen Vermögensaufbau hernehmen kann. Seit 2010 besitze ich ein Wertpapierdepot, das sich bis jetzt im Bullenmarkt als auch in Crash-Phasen sehr bewehrt hat. (Depot mit successiven Aufbau von Qualitätsaktien beigemengt mit krisenerprobten Fonds) Mein Wissen und meine Erfahrungen gebe ich meinen Kindern weiter, so dass sie bereits in jungen Jahren loslegen können. Ich möchte darauf hinweisen, daß sich im Wikifolio zum Teil dieselben Positionen befinden wie im privaten Depot. Im Hinblick auf die aktuelle Marktlage (Stand 28.01.2023), bin ich derzeit noch etwas zurückhaltend. Die Börsen sind überraschend stark in das Jahr 2023 gestartet, so gar nicht zu den Meinungen und Analysen der Börsenanalysten passend. Was aber treibt derzeit die Märkte an? Vermutlich beflügeln Inflations- und Zinshoffnungen die Aufwärtsrally. Allerdings könnte die anstehende Gewinnberichtssaison der Aktiengesellschaften für Ernüchterung sorgen und die Jahresauftaktrally beenden. Ich persönlich erwarte eher eine Kurskorrektur, aber keinen Crash. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität