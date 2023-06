SpardosenGmbH

• nach dem Abitur 1998 über eine Bankausbildung ins Berufsleben gestartet wo ich erstmals in der Praxis mit den Themen Wertpapierhandel, Börse und Vermögensaufbau in Kontakt gekommen bin • seit >25 Jahren bin ich auf diesen Themen spezialisiert und investiere seitdem auch regelmäßig privat in Aktien oder andere Finanzinstrumente (Derivate aller Art) • 2001 habe ich ein BWL Studium mit Schwerpunkt Finanzen absolviert; gleichzeitig habe ich während dieser Zeit bei einer Investment Bank gearbeitet habe, wo ich verschiedene Abteilungen auf dem Trading Floor (Derivate, Zinsen, Währungen, Rohstoffe, etc.) kennenlernen konnte • Für 10 Jahre war ich anschließend in Vollzeit als Eigenhändler spekulativ mit Rohstoff-/ und Energiederivaten tätig, das ganze überwiegend aus London für internationale Investmentbanken sowie Rohstoffhandelsunternehmen • 2010 habe ich zur Abrundung meiner akademischen Ausbildung einen MBA Abschluss mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung und Bewertung absolviert • Seit 2016 (> 7 Jahren) fokussiere ich mich als Unternehmer und Privatier ausschließlich auf die Verwaltung des eigenen Vermögens (mit dem Schwerpunkt Immobilien und Aktien) • Seit 2020 (> 3 Jahren) tätige ich zudem als Gesellschafter und Geschäftsführer einen Teil meiner Investitionen über eine eigene Spardosen GmbH (wo ich insbesondere den Fokus auf Aktien sowie direkte Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften gesetzt habe) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre