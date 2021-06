Stefan Arweck

Seit fast 10 Jahren investiere ich in Aktien mit dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus. An den Aktienmarkt habe ich 2012 gekommen, als abzusehen war, das die Zinsen weiter fallen. In den vergangen Jahren hat sich mein Portfolio immer besser entwickelt als vergleichbare Indizes. Aktuell ist der Markt insgesamt hoch bewertet. Ich bin davon überzeugt, dass durch das niedrige Zinsniveau weiterhin viel Geld in Aktien fließen wird und sich der Markt bis zum Jahr 2030 verdreifachen wird. Wenn ich in ein neues Unternehmen investiere dauert es meist einige Wochen bis ich mich entschieden habe. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre