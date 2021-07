Stefan Meißner

mehr anzeigen

Ich habe Anfang 2009 während meines BWL-Studiums mit dem Investieren begonnen und mich nebenher der Literatur etlicher Investoren (Benjamin Graham, Robert Shiller, John Williams, Philip Fisher, Max Otte etc.) sowie vielen Büchern über Warren Buffett gewidmet. Nach ausführlicher Analyse langfristiger Statistiken, dem Vergleich der Eigenschaften verschiedener Anlagealternativen und logischen Überlegungen, was hinter verschiedenen Anlagealternativen steckt und welchen Nutzen sie für den Investor bieten, bin ich davon überzeugt, dass Aktien die mit Abstand geeignetste Form zur langfristigen Vermögensanlage sind. Dementsprechend investiere ich mein gesamtes Sparvermögen in Aktien. Ich habe auch reale Erfahrungen mit Knock-outs und Optionsscheinen gesammelt, diese sollten jedoch nicht Bestandteil eines langfristigen seriösen Vermögensaufbaus sein. Nach meinem Bachelor habe ich mich noch intensiver mit dem Value-Investing beschäftigt und damit begonnen, systematisch eine Value-Strategie zu entwickeln, die sich an den Weisheiten von Warren Buffett und seinen Lehrmeistern Benjamin Graham und Philip Fisher orientiert. Zwischen Herbst 2011 und Ende 2012 ist dabei mein Buch "Langfristige Vermögensvermehrung mit wertorientierten Investments - Eine Anleitung zur effizienten, selbstbestimmten Vermögensanlage" entstanden. Dieses Buch habe ich nach einem erfolgreichen Masterstudium „Master Finance & Banking“ (2013 bis 2015) im Herbst 2015 nochmals aktualisiert und veröffentlicht. Im Jahr 2017 habe ich meine Risikoanalyse nochmals anhand einer rückblickenden Betrachtung meiner erfolgreichen und enttäuschenden Investments der letzten Jahre optimiert und in Summe etwas strikter gestaltet. Um meiner neu entstandenen väterlichen Pflicht nachzukommen, ein solides, langfristiges Aktiendepot für meine Tochter anzulegen, habe ich mich zusätzlich intensiver mit dem Identifizieren von hervorragenden Langfristinvestments auseinandergesetzt und Kriterien definiert, die stabiles, langfristiges Wachstum gewährleisten sollen. Durch die strengere Risikoanalyse und den intensiveren Fokus auf zuverlässiges (soweit dies möglich ist) langfristiges Wachstum haben die Faktoren Wachstum und Qualität nochmal mehr Gewicht erhalten. Natürlich versuche ich weiterhin, günstige Einstiegszeitpunkte zu erwischen, kaufe aber weniger Unternehmen, die aufgrund echter Schwierigkeiten extrem niedrige Kurse vorweisen können. Am liebsten sind mir natürlich extrem niedrige Kurse bei sehr guten Langfristinvestments, aber „Investing is simple, but not easy“ und die eierlegende Wollmilchsau gibt es nur sehr selten. Am globalen Ansatz und der Überzeugung, dass es auch außerhalb von Europa und Nordamerika gute Unternehmen gibt, hat sich nichts geändert. Ich denke, ein global ausgerichtetes Portfolio bietet sowohl eine bessere Diversifikation als auch mehr Möglichkeiten bei der Auswahl guter Investments. Im Jahr 2018 habe ich ein Excel-Tool entwickelt, das die Fundamentaldaten zu potentiellen Investments aus dem Internet importiert und auswertet. Dadurch kann ich die praktische Umsetzung der theoretischen Überlegungen besser gewährleisten und noch objektiver nach fundamentalen Kriterien investieren. Außerdem führten die Überlegungen bei der Entwicklung der Algorithmen nochmal zu einigen Optimierungen bei der Umsetzung der Kerntheorie gegenüber der ersten Auflage von "Langfristige Vermögensvermehrung mit wertorientierten Investments - Eine Anleitung zur effizienten, selbstbestimmten Vermögensanlage". So wurde beispielsweise die Herangehensweise zur Bestimmung eines geeigneten Gewinnniveaus bei der Wertermittlung angepasst. Dies und einige Ergänzungen, wie eine globale Marktanalyse und die Einführung der Wachstumsqualität, wurden in die 2. Auflage von "Langfristige Vermögensvermehrung mit wertorientierten Investments - Eine Anleitung zur effizienten, selbstbestimmten Vermögensanlage" eingearbeitet. https://www.amazon.de/Langfristige-Verm%C3%B6gensvermehrung-wertorientierten-Investments-selbstbestimmten/dp/1792614063/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1546120679&sr=8-3&keywords=langfristiger+verm%C3%B6gensaufbau Seit Juli 2020 arbeite ich nebenberuflich als freier Berater für die azemos vermögensmanagement gmbh. Die azemos vermögensmanagement gmbh bietet professionelle, wertorientierte Vermögensverwaltung. Im Rahmen der neuen spannenden Herausforderung habe ich das Management meines öffentlichen zunächst wikifolios eingestellt, einige neue Bücher bspw. von Peter Lynch gelesen und meine Theorie erneut hinterfragt. Im Wesentlichen habe ich den unsinnigen Gedanken eine starre hervorragende Value-Investments-Strategie zu entwickeln und dann stetig nach dieser zu investieren, durch die Etablierung eines Workflows ersetzt, der eine jährliche Überprüfung und stetige Nachjustierung vorsieht. An der grundsätzlichen Überzeugung, dass wertorientiertes Investieren die geeignetste Methode ist, um langfristig Überrenditen zu erzielen, hat sich nie etwas geändert. Bei der großen Herausforderung, den inneren Wert zu bestimmen und dabei das zukünftige Wachstum und die Qualität eines Unternehmens angemessen zu berücksichtigen, ist jedoch stetiges optimieren sehr vorteilhaft.