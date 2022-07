Holger Schäfer

Zum Abschluss der Promotion im Bereich Molekularbiologie wurden mir Aktien geschenkt. Seither interessiere ich mich für alles rund um das Börsengeschehen und dem Handel mit Finanzprodukten. Eine Meinung zur Wertentwicklung einer Aktie zu haben ist die eine Sache, die Faktenbasis dazu und die Entscheidungsfindung für einen Kauf / Verkauf des Papiers ist eine andere. Mitunter erscheint das Geschehen an den Märkten oder auch die Entwicklung eines einzelnen Titels irrational. Dies zeigt sich insbesondere immer wieder bei Biotech-Aktien, denn in kaum einem anderen Bereich wird die Zukunft so stark gehandelt wie hier. Dazu kommt der experimentelle Charakter in der Produktentwicklung, denn der Ausgang klinischer Studien und Zulassungsentscheidungen für Wirkstoffe und Arzneimittel sind unvorhersehbar. Neben einem langen Atem braucht es also hauptsächlich sehr viel fachliche Expertise, um den (kommerziellen) Erfolg einer innovativen Biotech-/Pharmafirma einschätzen zu können. Hier also kann ich mein biomedizinisches Know-how und meine Kenntnisse aus dem Bereich klinischer Studien einbringen. Über 25 Jahre Erfahrung im privaten Wertpapierhandel haben mich gelehrt, sehr besonnen bei Investitionsentscheidungen vorzugehen und mich auf dem Parkett bedacht zu bewegen. Ein gutes Risikomanagement schützt vor bösen Überraschungen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre