Ich investiere in Wertpapiere seit 1994. Weil es dazu keine wirklichen Alternativen gibt. Mein Erfolg ist wie bei allen, die in Wertpapiere investieren: Mal gut, mal schlecht...aber deutlich mehr gut als schlecht, also mache ich weiter. Im übrigen kann ich hier jetzt alles Mögliche schreiben, am Ende ist das alles Bullshit, außer mein Wikifolio wirft Rendite ab. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre