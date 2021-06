Wir sind zu zweit und investieren seit ca. 1,5 Jahren mit unserem "echten" Depot an der Börse. Zur Börse sind wir nur zufällig gekommen. Die Grundidee vom Investieren hat hat uns fasziniert. Dadurch, dass wir Diversifikation vermeiden, haben wir immer ein übersichtliches Depot. Was mit wenigen simplen Grundlegen an der Börse FÜR JEDEN möglich ist, ist erstaunlich. Wir sind zwar jung, beherzigen aber stets die Investitionsregeln früherer Generationen. Da es uns viel Spaß macht, machen wir weiter! Die richtige Frage ist nicht, welche Aktie man im Depot hat, sondern warum!! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre