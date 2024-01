STRATEGY40724

Seit über 30 Jahren handele ich an der Börse. Bereits als Schüler interessierte ich mich für Aktien. Als gelernter Bankkaufmann konnte ich Beruf und Hobby dann später verbinden. Meine bisher beste und aktuellste Aktienentscheidung in meinem "Börsenleben" war der Kauf und das Halten der Aktie NGEx Minerals. Bei meinen Handelsentscheidungen lasse ich mich durch öffentlich zugängliche Informationen inspirieren. Hierfür wende ich mehrere Stunden in der Woche auf - weil es mir Freude macht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre