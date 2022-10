Ich besitze über 20 Jahre Börsenerfahrung. Meine ersten Aktien habe ich gekauft nachdem ich ein Buch von André Kostolany gelesen habe. In den letzten 12 Monaten habe ich eine Wertsteigerung von über 20% erzielt. Bevor ich mich für einen Aktienkauf entscheide, beobachte ich diese zunächst ein paar Monate. In Zeiten historisch niedriger Zinsen führt an Aktien kein Weg vorbei. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre