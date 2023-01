Philipp Andrews

Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich täglich beruflich und privat mit Wertpapieren. Ich habe viele Strategien gesehen. Regelbasierte, quantitative, Value usw. Alles hat seine Zeit. Die größte Herausforderung erfolgreichen Investierens ist, zu erkennen, welche Strategien in welchen Zeiten am erfolgsversprechendsten sind. Unsere aktuelle Welt steht vor einem Paradigmenwechsel. Die Zeit der Techunternehmen, die mit billigem Geld wuchsen ohne Gewinne zu erzielen, scheint vorbei. Immobililien steuern ebenfalls auf schwierige Zeiten zu. Das hebeln mit Darlehen wird schwierig bis unmöglich. Gefragt sind Geschäftsmodell, die nach kurzer Investitionsphase Geld verdienen, einen echten Inflationsschutz bieten und die helfen unsere Wirtschaft zu transformieren. Die Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren zählen dazu. Seit über drei Jahren beschäftige ich mich täglich mit den Playern der Branche und meine eine gewisse Kenntnis zu haben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre