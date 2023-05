Ich investiere bereits seit ca. 30 Jahren in die Kapitalmärkte und haben viel Erfahrungen in allen Phasen der Märkte gesammelt. Begonnen habe ich als Azubi in einer Sparkasse ganz klassisch mit einem Börsenspiel. In der Zwischenzeit habe ich sowohl auf Währungs- als auch auf den Aktienseite Investmentstrategien entwickelt die sowohl "Buy and Hold" Charakter als auch Tradingansätzen gerecht werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre