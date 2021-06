Ich handle seit 2008 intensiv mit Wertpapieren. Habe jedoch auch schon vorher unregelmäßig in Aktien investiert. Im Moment bin ich in Aktien, ETF's, Optionsscheinen, Tracker-Zertifikaten und CFD's investiert. Die Finanzbranche hat mich schon seit jeher interessiert und aufgrund persönlicher Umstände habe ich vor vielen Jahren die Möglichkeit ergriffen mich an den Finanzmärkten zu engagieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre