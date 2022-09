Andreas Unger

Nach jahrelanger Recherche und unzähligen eigenen Untersuchungen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass nachhaltiger Erfolg an der Börse nur durch systematisches Handeln zu erreichen ist. Ich habe mein Wissen als Ingenieur genutzt um Methoden und Porgramme zu entwickeln mit denen der Handel an den Börsen systematisiert wird. Dadurch bin ich in der Lage die menschliche Komponente auf das Entwickeln und Bewerten von Handelsstrategien zu fokusieren. Die Umsetzung erfolgt ohne Emotionen streng nach den entwickelten Handelsregeln. Meine Handelssysteme wende ich seit mehreren Jahren erfolgreich auf viele verschiedene Märkte und Anlageklassen an. Einige meiner Strategien sollen über Wikifolio der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre