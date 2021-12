Nico Schichtel

Ich bin Diplom-Betriebswirt mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung und Steuern und habe langjährige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und im Finanzwesen gesammelt, insbesondere im Bereich Grundsatzfragen Bilanzierung und Erstellung von Geschäftsberichten. Meine Handelserfahrung erstreckt sich inzwischen auf rund 25 Jahre. Nachdem ich zu Beginn einen diskretionären Handelsansatz verfolgt hatte, beschäftige ich mich inzwischen seit rund 15 mit der Entwicklung vollautomatisierter Handelssysteme. Ziel der vollautomatisierten Handelssysteme ist dabei die Ausschaltung der emotionalen Komponente beim Handel. Inzwischen investiere ich ausschließlich im Rahmen meiner selbst entwickelten vollautomatisierten Handelssysteme. Diese Handelssysteme sind optimiert auf ein hohes Verhältnis zwischen durchschnittlicher jährlicher Rendite und maximalem Drawdown (Rückschlag vom letzten Kapitalhoch). Die Anzahl der Parameter wird bei der Handelssystementwicklung möglichst gering gehalten, um eine Überoptimierung der Systeme zu vermeiden. Die Handelssysteme zeichnen sich in sämtlichen Marktphasen im gesamten Backtesting-Zeitraum, der in der Regel mehr als 15 Jahre umfasst, durch eine außerordentliche Stabilität aus. Das bedeutet, dass die Systeme für eine große Anzahl an Basiswerten im gesamten Testzeitraum bei nahezu gleichen Parametern einen konstanten Gewinnverlauf ohne große Drawdowns aufweisen. Durch den Handel möglichst unkorrelierter Basiswerte wird eine weitere Glättung der Kapitalkurve und eine deutliche Reduzierung der Drawdowns erreicht. Die vollständige Automatisierung meiner Handelssysteme ermöglicht dabei den gleichzeitigen Handel einer größeren Anzahl verschiedener Märkte in unterschiedlichen Zeitzonen. Bisher habe ich verschiedene Handelssysteme für Aktienindizes, Gold sowie Kryptowährungen entwickelt. mehr anzeigen

