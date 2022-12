Michael Herrmann

mehr anzeigen

Ich blicke auf eine über 35 Jahre lange Börsenerfahrung zurück und konnte in dieser Zeit umfangreiche Erfahrungen mit den verschiedensten Investments, u.a. Aktien, Fonds, ETFs und Hebelprodukten, gewinnen. Ich habe in dieser Zeit immer wieder festgestellt, dass man als Anleger dann gute Chancen auf gute Kapitalerträge und Outperformance hat, wenn man eine Strategie hat und diese auch konsequent befolgt. Auf diese Weise bekommt man die emotionale Komponente gut in den Griff, um in schwierigen Börsenphasen nicht hektisch zu reagieren. Denn dies kann dann meist sowohl viel Nerven aber auch Performance kosten. Mittlerweile habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und bin als unabhängiger Finanzanlagenberater tätig. Auf Facebook gibt es eine 16-Wochenstrategie-Community, die täglich wächst. Weitere Informationen dazu und Anmeldung: https://investment-planning.de/