Meine Philosophie: "Was machst du, um dich zu entspannen?“ fragte der Schüler seinen Meister. „Nichts.“ erwiderte der Meister. „Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Und wenn ich schlafe, schlafe ich." „Aber das machen im Prinzip doch alle so.“ meinte der Schüler daraufhin. „Eben nicht!“ antwortete der Meister. Meine praktische Erfahrung mit Kapitalmärkten und dem Börsenhandel: Seit 1998 Erfahrung im aktiven Börsenhandel von Aktien. Wie die Meisten hatte ich davor klassischerweise bereits begonnen in Fonds anzulegen und entsprechend intensiv auch Wirtschaftsnachrichten verfolgt. Die Themen Volkswirtschaft und Kapitalmärkte bzw. Kapitalanlage haben mich so stark interessiert, dass ich darin ein Studium absolvierte. Während meinem ersten Studium kam dann das Daytrading mittels Forex-CFDs hinzu. Um mein erstes vollständig automatisiertes Tradingsystem für den EurUsd zu entwickeln und in geeigneter Software zu implementieren, habe ich 4-5 benötigt. Vor einigen Jahren hat die CME-Group sogenannte "Micro-Futures" eingeführt. Das sind kleiner portionierte Derivate die sich z.B. auf Aktienindizes, Währungen, Rohöl oder Gold beziehen. Ich könnte ein ganzes Buch über die Rahmenbedingungen und Vorteile dieser Anlageklasse füllen. Dies würde jedoch den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Ich möchte die Micros auf jeden Fall nicht mehr missen. Um nachhaltigen und langfristigen Erfolg erreichen zu können, habe ich von Profisportlern und -Musikern (ich war mit 14 Jahren bereits professioneller Musiker) zwei Dinge gelernt: Erstens: Beim 1. FC Bayern-München gibt es keinen Spieler, der gleichzeitig auch Schachweltmeister oder Tennisprofi ist. Die Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich ist immens wichtig und kann nach vielen Jahren, in Kombination mit einem gewissen Talent, fast schon Wunder bewirken. Dann macht's "Klick". Dann entwickelt sich auch profunde Intuition. Entsprechend konzentriere ich mich auf den NASDAQ 100. Aus meiner Sicht kann dieser Markt aktuell den besten Mix in Bezug auf Liquidität und Ineffizienzen vorweisen. Zweitens: Der weitaus größte Teil der Zeit besteht aus diszipliniertem Training und anderweitiger Vorbereitung - nicht aus Wettkampf. Das Gros meiner Zeit investiere ich daher in Analysen. Statistisch-Explorativ verwende ich dabei R, Excel, MAPLE oder PYTHON. Finde ich ein Signal mit Mehrwert, so versuche ich, es in eine bestehende bzw. neue Strategie zu überführen. Anschließend lass ich die adaptierte Strategie durch eine Backtesting-Software laufen. Von einem Ende zum anderen ist der ganze Prozess natürlich umfangreicher als gerade angerissen. Statistiken und Backtests - das ist die Vergangenheit. Nicht das Jetzt. Und erst recht nicht die Zukunft. Deshalb nehme ich im Live-Handel noch diskretionäre Elemente hinzu. Ich verwende nur sehr wenig Zeit, für das was viele allgemein unter "Trading" verstehen - dem Platzieren der Orders und dem Positionsmanagement. Für mich ist das nur der krönende Abschluss. Aktuell weiß ich noch nicht, was ich von WIKIFOLIO halten soll. Im Verhältnis zu einer standardmäßigen Trading-Software ist alles sehr umständlich. Hoffentlich ist die Technologie wenigstens verlässlich. Wait and see! Würde ich sagen. mehr anzeigen

