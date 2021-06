Dirk Althaus

mehr anzeigen

Die Börse war für mich schon als Kind faszinierend und ich habe mir schon früh die Grundlagen des Handelns angeeignet. Ich habe mittlerweile über 15 Jahre Tradingerfahrung mit den verschiedensten Instrumenten. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Wikifolio hat mich eingeladen meine Handelsstrategie in einem Webinar mit onvista vorzustellen. Die Aufzeichnung gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=_5y6uC8qVw0&t=1697s Kurzvorstellung des Cybersecurity Innovators wikifolios beim Börsenradio von Juni 2020: https://www.youtube.com/watch?v=e44DKbfcZls&t=34s Kurz Vorstellung des Blockchain 2.0 wikifolios vom März 2021: https://www.youtube.com/watch?v=YLJJd9mxJhc Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen.