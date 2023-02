Michael Falk

Ich bin seit einigen Jahren an der Börse aktiv und habe mich mit Trends, Fundamentanalyse, Charttechnik, Bewertung der Märkte und den Einfluss des Marktes auf historische Ereignisse beschäftigt. Als studierter Informatiker bin ich am Puls der Zeit, wenn es um neue Technologien geht. Dabei habe ich Einblicke in die Themen Cloud, Mixed Reality, Artificial Intelligence, Machine Learning und Blockchain. Mir ist sehr bewusst, dass neue Technologien verschiedene Zyklen durchlaufen. Der Gartner Hype-Circle veranschaulicht das gut: Hype, überzogene Erwartungen, Enttäuschung, realistische Einschätzung, Produktivität. Diese Zyklen können sich durchaus für ein und dieselbe Technologie wiederholen bis eine Phase der Produktivität und Profitabilität erreicht wird. Langfristig ergeben sich als Investor aus solchen Zyklen aber sowohl kurz- als auch langfristige Renditechancen. Meine Investmentideen möchte ich gerne mit anderen teilen. Neben Portfolios im technologischen Bereich möchte ich auch andere erfolgsversprechende oder unterbewertete Bereiche (antizyklisch) abdecken. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre