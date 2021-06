Fabian Schwietal

An der Börse bin ich seit dem Börsengang der Telekom 1996 unterwegs. Meine generelle Anlagephilosophie ist langfristiges Buy and Hold. Generell konnte ich mit meinem privaten Depot seitdem eine gute Rendite von ca. 12 Prozent p.a. erzielen (allerdings mit einem weniger technologiefokussierten Portfolio und mit einem hohen Anteil an Fonds bzw. ETFs). Privat verfolge ich einen Core-Satellite-Ansatz, insbesondere mit ETFs und einigen aktiven Fonds im Kern und Einzelaktien als Satelliteninvestments. Bei den Einzelaktien setze ich zum einen auf solide Value-Titel und zum anderen auf wachstumsstarke Technologietitel. Im Bereich Tech-Investment liegt meine Leidenschaft und hier sehe ich auch in den kommenden Jahren durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung noch weiterhin großes Potenzial. Daher bilde ich meine private Technologieinvestment-Strategie nun auch in einem Wikifolio ab und möchte andere Anleger an meinen Investments teilhaben lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre