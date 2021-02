Tristan Fischer

Seit 2018 selbstständig. Seit 2016 aktiv an der Börse tätig. Das generelle Motto lautet: "Konzentration vermehrt das Vermögen, Diversifikation schützt es." sowie "Emotion ist keine gute Anlageentscheidung.". TFResearch zielt nicht darauf ab, Trends nachzueilen, sondern diese vorab zu analysieren, um höhere Renditen zu erzielen. Die Anlagestrategie wird dabei sowohl lang-, als auch kurzfristig ausgelegt. Zur Analyse werden verschiedene Quellen (Nachrichten, Social Media, etc.) sowie fundamentale Daten (KGV, KUV, etc.) herangezogen. Stimmen die aktuelle Nachrichtenlage sowie funadmentale Daten überein, wird eine Anlageentscheidung getroffen. Um kurzfristige Renditen zu erhöhen, werden teilweise Hebelprodukte eingesetzt. Ebenso wird Hedging betrieben, um gegen größere Kursrückgänge abgesichert zu sein. Zuletzt wird das Marktgeschehen genau beobachtet, um auf verschiedene Situationen entsprechend reagieren zu können. mehr anzeigen

