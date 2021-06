Ich habe eine mehrjährige Erfahrung sowohl bei der Analyse von Aktien, als auch beschäftige ich mich in meiner Freizeit sehr viel mit der Aufteilung von Portfolios und neuen Kaufchancen. Ich habe mich im aktiven Trading ausprobiert und erkannt, dass das langfristige Halten von Positionen deutlich lukrativer ist. Das möchte ich auch so in der Handelsidee dieses Wikifolios umsetzen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung