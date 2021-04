TheOutperfomer

Da ich schon über 15 Jahre mit Aktien und Optionsscheinen aktiv bin, konnte ich bereits einiges an Erfahrungen sammeln und mich kontinuierlich weiterentwickeln bzw. verbessern. Schon in meiner Jugend war ich von den Finanzmärkten fasziniert und hatte das Bestreben in dem Bereich erfolgreich zu werden. Dies ist auch heute weiterhin in mir vorhanden. Bei meiner Handelsstrategie ist es wichtig, das sie nach einfachen Kriterien arbeitet und nicht durch Komplexität schlechter umsetzen lässt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre