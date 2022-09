Das Thema Börse begeistert mich jetzt schon fast 25 Jahre. Im Laufe dieser Zeit bin ich immer tiefer in die Materie Börse und Wirtschaft eingetaucht. Dabei habe ich so gut wie alles ausprobiert, um erfolgreich an den Märkten zu handeln. Aus meiner Erfahrung heraus, sind die meisten Tipps im Internet nicht geeignet um erfolgreich zu werden. Entweder braucht man einen guten Lehrer oder man versucht selber, durch viel Arbeit den „Erfolgsweg“ zu finden. Das ist mir, wie vielen anderen, erst nach vielen Jahren gelungen. Ich bin ein sehr erfolgshungriger Mensch und habe schon viele Tradingmethoden ausprobiert und bei Erfolglosigkeit wieder fallengelassen. Mein jetziges System ist auf fundamentalen Daten aufgebaut und ich handle es erfolgreich, mit voller Überzeugung. Meine Erfahrungen möchte ich sehr gerne hier in die Community einbringen und anderen an meinem Erfolg teilhaben lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre