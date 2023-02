Peter Alsdorf

Ab Anfang der 1990er Jahre Erfahrungen im privaten Vermögensaufbau mit Aktien. Einschätzungen fundamentaler Daten von Aktien, der wirtschaftlichen und politischen Situation orientiere ich mich an den Aussagen und Analysen einiger langjährig erfolgreicher Börsenexperten und Vermögensverwalter in den Medien. Zudem verfolge ich Blogs über Technologie und Energie. Für meine konkreten Kauf-/Verkauf-Entscheidungen setze ich Chart- und Kennzahlenanalysen ein, trade aber auch News. (Disclaimer: Die genannten Instrumente, veröffentlichte Anlageentscheidungen und Kommentare meinerseits stellen weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf bestimmter Wertpapiere dar. Die Kurse von Aktien und Derivaten können jederzeit Schwankungen unterliegen. Dieses kann zu hohen Gewinnen oder zu erheblichen Verlusten führen, in einzelnen Fällen bis hin zum Totalverlust einer Anlageposition. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht ausdrücklich nicht. Ich weise darauf hin, dass ich oder mir nahe stehende Personen in den jeweiligen Werten und im eigenen Wikifolio investiert sein können.) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre Verknüpfte Profile