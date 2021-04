mehr anzeigen

Hi, mein Name ist Thomas Schneider und ich handel seit 2015 an der Börse. Zunächst nur ganz wenig mit 1-2 Trades im Jahr. Seit 2017 bin ich nun etwas aktiver. Ich betreibe kein Daytrading oder sonstiges, mein Ansatz ist eher ein Mix aus Buy&Hold und die Dividendenstrategie. Ich versuche daher hauptsächlich möglichst stabile Dividenenzahler aus den USA sowie europäischem Ausland in mein Depot zu holen, die entweder quartalsweise oder monatlich eine Dividende ausschütten. Vereinzelt möchte ich aber auch in deutsche Aktien mit einer guten Dividendenrendite und stabilem Geschäftsumfeld investieren. So möchte ich mir nach und nach ein monatliches Dividendeneinkommen generieren. Für die Auswahl der Unternehmen betreibe ich eine Fundamentalanalyse mittels dem AAQS-Score und ziehe zudem die Einschätzung der Webseite https://aktie.traderfox.com/ zu Hilfe. Chartanalyse spielt für mich eine untergeordnete Rolle da die Investitionen möglichst bis zum Renteneintritt gehalten werden sollen. Verkäufe würde ich nur durchführen wenn sich das Geschäftsumfeld einzelner Unternehmen drastisch verschlechtert.