Hallo, ich handle seit ca. 10 Jahren mit Optionen und Aktien. Mein Handelsansatz ist in der Regel sehr langfristig. Deshalb wird bei mir auch nicht ständig hin und her getradet. Der Anlagenhorizont beträgt mehrere Jahre. Besonders bin ich an nachhaltigen Anlagen interessiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre