Seit mittlerweile fünf Jahren tauche ich leidenschaftlich in die faszinierende Welt der Kapital- und Finanzmärkte ein. In den letzten drei Jahren habe ich intensiv an meiner Expertise gearbeitet und nach spannenden Handelsstrategien gesucht, die mir ein tieferes Verständnis für die Märkte verschaffen. Mein Wissen habe ich nicht nur aus Büchern und YouTube-Videos gesammelt, sondern auch durch praktische Erfahrungen beim Handeln an den Börsen. Diese Kombination aus Theorie und Praxis hat mir erlaubt, eine solide Grundlage in der Welt des Handels aufzubauen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre