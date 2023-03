Tim Strauß

Master of Science in Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Unternehmensführung und Finanzen. Mehrjährige Berufserfahrung als Controller sowie als Unternehmer. Mit dem Kapitalmarkt und der Börse beschäftige ich mich seit rund 10 Jahren und habe in dieser Zeit Erfahrung in allen Anlageklassen gesammelt. Ich bin langfristig orientierter Investor mit optimistischer Grundhaltung und verliere auch in turbulenten Börsenzeiten nicht das Ziel aus den Augen, sondern orientiere mich jederzeit an festgelegten Kriterien beim Investieren. Mit meinen hier publizierten Portfolien möchte ich Euch an meinen Investmentideen zum Vermögensaufbau teilhaben lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre