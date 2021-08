TKSInvestments

Erste Bekanntschaft mit Aktien machte ich durch das Lesen von Robert G. Hagstroms Investmentklassiker "Warren Buffett". Zahlreiche andere Börsenbücher folgten, die akribisch nach wertvollen Informationen durchforstet wurden. Auch heute bin ich noch täglich auf der Suche nach neuem Wissen, das hilfreich ist und zu Verbesserungen in meiner Anlagemethode führen kann. Darüber hinaus schreibe ich seit einigen Monaten freiberuflich für ein deutsches Finanzportal und komme dadurch ständig mit den neusten News in Kontakt. Über die Plattform "Seeking Alpha" tausche ich mich zudem mit erfahrenen Finanzprofis aus und versuche, von ihnen zu lernen und einen scharfen Blick für die wirklich wesentlichen Dinge im Anlagegeschäft zu gewinnen. Um mich auch auf akademischem Wege weiterzubilden, strebe ich ein Studium in Finanzmanagement an. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung