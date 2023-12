Thomas Hohengassner

Die von mir verfolgte Strategie ist im Kern eine klassische Buy and Hold Strategie. Das Ziel besteht darin die besten Unternehmen der jeweiligen Branchen zu kaufen und diese im besten Fall auf ewig zu halten. Natürlich ist das in den zum Teil sehr turbulenten Marktumfeld der heutigen Zeit leichter gesagt als getan. Sollten sich Chancen oder Risiken ergeben welche außerhalb der natürlichen Marktschwankungen liegen, oder sich der Markt in den jeweiligen Bereichen grundsätzlich ändern, so wird gegebenenfalls aktiv gehandelt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre