Raphael Wüst

Seit meiner Jugend bin ich von der Börse fasziniert und verfolge die tagesaktuellen Entwicklungen genauso wie die langfristigen Trends. In meiner Familie wurde immer rege über die Chancen einzelner Unternehmen und ganzer Branchen diskutiert und mit beachtlichem Geschick in vielversprechende Aktien investiert. Während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre konnte ich meine fundierten Kenntnisse weiter ausbauen und gewinnbringend einsetzen. Während ich weltweit in Aktien investiere, haben insbesondere meine Branchen-spezifischen Strategien immer wieder zu besonderen Erfolgen geführt (z.B. Elektromobilität). Einen Teil meiner Strategien möchte ich nun auch der Allgemeinheit zugänglich machen. Dabei soll der aktuelle Fokus auf Branchen liegen, welche überproportional von der weltweiten Pandemie profitieren können (z.B. E-Commerce). Während mit meinen wikifolios langfristige Trends verfolgt werden sollen, soll die Zusammensetzung meiner wikifolios regelmäßig taktisch optimiert werden. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre