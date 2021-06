Christoph Bauer

Ich handle seit fünf Jahren an der Börse und möchte mich nun als wikifolio-Trader versuchen. Ich habe schon mit Wertpapieren aller Art gehandelt. Am interessantesten fand ich schon immer Aktien. Den Erhalt der investierten Summe erachte ich als sehr wichtig, werde aber dennoch nicht vor Risiken zurückschrecken. Ohne Risiko keine Rendite! Sicher ist nur der Tod! Risikolos zu leben ist folglich nicht möglich. Deshalb muss man lernen damit umzugehen. "Risiko entsteht, wenn man nicht weiß, was man tut" - Warren Buffett mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre