Dieter Barensteiner

Meine ersten Gehversuche, habe ich in den 90er Jahren gemacht und mit Optionen und Neuemmissionen, einige gute Geschäfte getätigt, bis der große Börsencrash kam und daraufhin der Neuemmissionshandel verboten wurde. Einige meiner Papiere sind komplett von der Bildfläche verschwunden, wobei ich fast einen Totalverlust hatte. Ich glaub aber, dass jeder einmal die Erfahrung eines größeren Verlustes machen sollte, dass man erst mal zum Nachdenken kommt und neue Strategien entwickelt. Viele Jahre habe ich mein Depotkonto auf stand by gehalten und die Börse täglich beobachtet. Vor genau einem Jahr habe ich die Gunst der Stunde genutzt, als ich sah, in welche Richtung der Weltmarkt sich entwickelt und sofort mich in ca. 20 Papiere eingekauft, von denen 18 Stück sich zum Positiven entwickelt haben und im Moment einen 20%igen Ertrag nachweisen. Die besten Papiere meines privaten Portfolios, werde ich nun in diesem ersten Wikifolio integrieren und denke, dass in diesen Papieren, ein enormes Steigerungspotential stecken kann, bei gegenläufigem Trend, werde ich wohl rechtzeitig reagieren und das negative Papier gegen ein positives austauschen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre