Angefangen habe ich im Jahr 2018 mit der aktiven Geldanlage in breit gestreute ETFs. Mit der Zeit habe ich vermehrt Einzelaktien bevorzugt und anschließend auch Hebelzertifikate und CFD mit in meine Portfolio aufgenommen. So konnte ich mit meinen Depots aktiv im Markt lernen. Darüber hinaus bin ich sein 2019 in der Finanzbranche tätig und habe hierdurch weitete Kenntnisse erlangt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre